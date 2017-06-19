СМИ узнали о поездках Путина в Удмуртию и Свердловскую область

Президент России Владимир Путин в ближайшие несколько недель совершит рабочие поездки в Удмуртию и Свердловскую область, которые сейчас возглавляют временно исполняющие обязанности глав регионов Александр Бречалов и Евгений Куйвашев. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщает газета «Известия».

Одной из целей визита Путина будет оценка работы чиновников, пишет издание.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил газете, что такие поездки главы государства готовятся.

О планах посетить столицу Удмуртии Владимир Путин сообщил 15 июня в ходе прямой линии. Жительница Ижевска во время прямого включения пожаловалась на состояние ее дома: жилье давно было признано аварийным, однако снести его планируют только в 2029 году. Женщина заявила, что жить в таком доме еще 12 лет невозможно. Президент заметил, что как раз собирается в республику и пообещал заехать к женщине.

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По информации «Известий», Удмуртию президент посетит до конца июня. Визит президента планировался еще до прямой линии и был связан с вопросами оборонной промышленности. Теперь к теме поездки добавится и проблема аварийного жилья в республике, указывает газета.

Екатеринбург Путин посетит в июле. По информации газеты, президент планирует посетить международную промышленную выставку «Иннопром-2017», которая пройдет с 10 по 13 июля.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил «Известиям», что визиты Владимира Путина также будут связаны и с инспекцией первых результатов работы врио глав регионов.