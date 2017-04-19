Куйвашев собрался на выборы губернатора Свердловской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что будет участвовать в выборах главы региона в сентябре этого года. Его слова приводит ТАСС в среду, 19 апреля.
«Да, я буду участвовать в губернаторских выборах», — сказал он на заседании правительства Свердловской области.
Куйвашев подчеркнул, что воспринимает свое назначение «как знак доверия, поддержку того курса, которым сегодня идет Свердловская область».
«Считаю, что доверие оказано не только мне, но и всем вам — членам моей команды, и поэтому на предстоящие выборы мы с вами идем как одна команда», — добавил он.
17 апреля о губернаторских амбициях заявил мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Он подчеркнул, что «не проигрывал ни одних выборов» в Свердловской области.
В тот же день президент России Владимир Путин принял досрочную отставку Евгения Куйвашева и назначил его временно исполняющим обязанности губернатора.
Куйвашев возглавил регион в 2012 году. В 2011-м он был назначен полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе. С июля 2007-го до января 2011 года являлся главой администрации Тюмени. С декабря 2005-го по июль 2007 года — глава администрации Тобольска.