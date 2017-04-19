Куйвашев собрался на выборы губернатора Свердловской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что будет участвовать в выборах главы региона в сентябре этого года. Его слова приводит ТАСС в среду, 19 апреля.

«Да, я буду участвовать в губернаторских выборах», — сказал он на заседании правительства Свердловской области.

Куйвашев подчеркнул, что воспринимает свое назначение «как знак доверия, поддержку того курса, которым сегодня идет Свердловская область».

Материалы по теме Опрос и профиль Как Кремль ищет идеальных губернаторов

«Считаю, что доверие оказано не только мне, но и всем вам — членам моей команды, и поэтому на предстоящие выборы мы с вами идем как одна команда», — добавил он.

17 апреля о губернаторских амбициях заявил мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Он подчеркнул, что «не проигрывал ни одних выборов» в Свердловской области.

В тот же день президент России Владимир Путин принял досрочную отставку Евгения Куйвашева и назначил его временно исполняющим обязанности губернатора.

Куйвашев возглавил регион в 2012 году. В 2011-м он был назначен полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе. С июля 2007-го до января 2011 года являлся главой администрации Тюмени. С декабря 2005-го по июль 2007 года — глава администрации Тобольска.