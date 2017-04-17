Ройзман похвастался сплошными победами на выборах

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил о намерении баллотироваться на пост губернатора Свердловской области. Об этом он написал на своей странице в Facebook в понедельник, 17 апреля.

«Иду в губернаторы Свердловской области. Я здесь не проигрывал ни одних выборов», — отметил он.

Материалы по теме Опрос и профиль Как Кремль ищет идеальных губернаторов

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. За неделю до этого глава государства принял досрочную отставку главы Мордовии Владимира Волкова и назначил его врио руководителя республики до выборов, которые пройдут в сентябре этого года.

Ройзман победил на выборах мэра Екатеринбурга в сентябре 2013 года. Он баллотировался от партии бизнесмена Михаила Прохорова «Гражданская платформа». До 2011-го состоял в другой партии бизнесмена — «Правое дело», которая прекратила существование в марте прошлого года. Ройзман является одним из основателей общественной организации «Город без наркотиков».