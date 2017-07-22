Кисляк провел в Вашингтоне прощальный прием накануне возвращения в Россию

Посол России в США Сергей Кисляк провел прощальный прием накануне возвращения в Россию из Вашингтона. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщается на странице российского дипломатического представительства в американской столице в Twitter.

«Накануне возвращения посла Сергея Кисляка в Россию в дипмиссии прошел прощальный прием для коллег и друзей», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что Кисляк попрощался с проживающими в США соотечественниками и пожелал им всего самого доброго.

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Ранее в пятницу врио главы Мордовии Владимир Волков назвал Кисляка в числе трех претендентов на пост сенатора от республики. «Сергей Кисляк — настоящий патриот Родины, всю свою жизнь он посвятил защите интересов государства и народа России. Он имеет огромный дипломатический и жизненный опыт, который, уверен, послужит на благо Мордовии», — сказал Волков.

18 июля «Интерфакс» со ссылкой на свои источники сообщил, что Сергей Кисляк может быть делегирован в Совет Федерации после сентябрьских выборов.

Неделей ранее «Известия» писали, что Кисляк вернется в Москву 22 июля. 18 мая кандидатуру замглавы российского внешнеполитического ведомства Анатолия Антонова на должность посла в США одобрил комитет Госдумы по международным делам, а через четыре дня — профильный комитет Совфеда.

66-летний Сергей Кисляк является послом России в США с 2008 года.