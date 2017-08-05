Кисляк назвал главную проблему в отношениях России и США

Посол России в США Сергей Кисляк, завершивший свою миссию в июле, не считает, что в отношениях между двумя странами началась холодная война. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24», передает в субботу, 5 августа, РИА Новости.

«Нет, это еще не холодная война. Я не уверен, что у меня есть логарифмическая линейка, по которой я точно отмерю расстояние до нее», — отметил он.

Дипломат также заявил, что между Вашингтоном и Москвой нет идеологического противостояния, хотя в России все сильно отличается. «Проблема в наших отношениях, и я об этом попытался сказать, в ощущении абсолютной исключительности американцев и их якобы права всем остальным говорить, что хорошо, а что плохо», — подчеркнул Кисляк.

По его словам, «все, что происходит в российско-американских отношениях, — это довольно комплексно, это надолго, потому что мир меняется». Посол считает, что США при этом «теряют исключительные возможности доминирования в мире», поскольку «Европа уже близко, Китай — почти там».

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4 августа официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва разделяет точку зрения президента США Дональда Трампа о «предельно низком уровне» отношений между странами. Днем ранее американский лидер возложил ответственность за это на Конгресс.

Кисляк завершил свою миссию в Вашингтоне 22 июля. Сейчас функции временного поверенного в делах России в США выполняет советник-посланник Денис Гончар.

Президент России Владимир Путин пока не подписывал указ о назначении нового посла в США. При этом газета «Известия» сообщала, что Вашингтон якобы выдал агреман на назначение на эту должность заместителя министра иностранных дел России Анатолия Антонова, чья кандидатура была одобрена профильным комитетом Госдумы 18 мая.