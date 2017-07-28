СМИ узнали о выдаче Вашингтоном агремана на назначение Антонова послом РФ в США

Вашингтон выдал агреман на назначение заместителя министра иностранных дел России Анатолия Антонова российским послом в США. Об этом в пятницу, 28 июля, пишет газета «Известия».

«Агреман получен. Осталось решить вопросы, связанные с дипломатической визой», — рассказал газете источник в центральном аппарате МИД.

По данным «Известий», Вашингтон согласился выдать агреман после встречи замглавы МИД Сергея Рябкова и замгоссекретаря Томаса Шеннона.

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Кандидатура замглавы МИД России Анатолия Антонова на должность посла России в США была одобрена 18 мая. О том, что Антонов является основным претендентом на должность посла России в Соединенных Штатах, стало известно еще в феврале.

На этом посту он сменит Сергея Кисляка, который занимал должность с 2008 года. Он завершил свою миссию в Вашингтоне 22 июля. В настоящее время функции временного поверенного в делах РФ в США выполняет советник-посланник Денис Гончар.