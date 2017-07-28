Кремль прокомментировал выдачу Вашингтоном агремана Антонову

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не подписывал указ о назначении нового посла России в США. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 28 июля.

«Как вы знаете, посол направляется после подписания президентом соответствующего указа. Пока никаких указов не было», — сказал представитель Кремля, комментируя сообщение газеты «Известия» о том, что Вашингтон выдал агреман на назначение замминистра иностранных дел РФ Анатолия Антонова российским главой дипмиссии в США.

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По данным «Известий», Вашингтон согласился выдать агреман после встречи замглавы МИД Сергея Рябкова и замгоссекретаря Томаса Шеннона. Источник в центральном аппарате МИД РФ уточнил газете, что теперь «осталось решить вопросы, связанные с дипломатической визой».

24 июля Песков пообещал, что Кремль официально объявит имя нового российского посла в США, как только глава государства «сочтет это целесообразным».

Кандидатура Антонова на должность посла РФ в США была одобрена 18 мая. Он сменит на этом посту Сергея Кисляка, который завершил свою миссию в Вашингтоне 22 июля.

Сейчас функции временного поверенного в делах России в США выполняет советник-посланник Денис Гончар.