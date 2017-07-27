Песков отказался комментировать назначение нового посла России в США

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предпочел не комментировать назначение нового главы дипмиссии России в Вашингтоне. Его слова в четверг, 27 июля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Не могу пока ответить на этот вопрос. Условия меняются достаточно стремительно», — сказал представитель Кремля.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, есть ли вероятность, что новый посол не поедет в США, Песков пояснил, что не может отвечать на данный вопрос, так как, «это было бы неверно».

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24 июля Песков сообщил, что Кремль официально объявит имя нового российского посла в США, как только президент Владимир Путин «сочтет это целесообразным».

О том, что 66-летний Сергей Кисляк, занимавший должность посла России в Соединенных Штатах с 2008 года, завершил свою миссию в Вашингтоне сообщалось 22 июля.

В мае комитет Госдумы по международным делам и профильный комитет Совета Федерации одобрили кандидатуру замглавы российского внешнеполитического ведомства Анатолия Антонова на должность нового российского посла в Вашингтоне.

В настоящее время функции временного поверенного в делах РФ в США выполняет советник-посланник Денис Гончар.