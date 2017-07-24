Кремль пообещал в скором времени назвать имя нового посла России в США

Кремль в ближайшее время объявит имя нового российского посла в США, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова в понедельник, 24 июля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Объявление о новом после будет скоро, когда президент посчитает это целесообразным», — сказал Песков.

Материалы по теме Русский болванчик Превращение России в элемент борьбы за власть в США не сулит ей ничего хорошего

О том, что 66-летний Сергей Кисляк закончил свою миссию в Вашингтоне, сообщалось 22 июля. Накануне его возвращения в Россию в дипмиссии прошел прощальный прием для коллег и друзей, отмечалось на странице российского дипломатического представительства в американской столице в Twitter.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на свои источники написал, что Кисляк может быть делегирован в Совет Федерации после сентябрьских выборов.

В мае комитет Госдумы по международным делам и профильный комитет Совфеда одобрили кандидатуру замглавы российского внешнеполитического ведомства Анатолия Антонова на должность посла в Вашингтоне.

Сейчас функции временного поверенного в делах РФ в США выполняет советник-посланник Денис Гончар. Кисляк занимал должность посла России в Соединенных Штатах с 2008 года.

