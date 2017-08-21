Путин назначил Анатолия Антонова послом России в США

Анатолий Антонов назначен послом России в США. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Как отмечается в сообщении, глава государства также освободил Антонова от должности заместителя министра иностранных дел.

Кандидатура замглавы МИД России Анатолия Антонова на должность посла России в США была одобрена 18 мая. О том, что Антонов является основным претендентом на должность посла России в Соединенных Штатах, стало известно еще в феврале.

На этом посту он сменит Сергея Кисляка, который занимал должность с 2008 года. Он завершил свою миссию в Вашингтоне 22 июля, а 21 августа был формально освобожден от своих обязанностей и снят с должности постоянного наблюдателя России при Организации американских государств в Вашингтоне.