Генконсул РФ в Нью-Йорке предрек отсутствие позитива в отношениях России и США

Генконсул России в Нью-Йорке Сергей Овсянников полагает, что в российско-американских отношениях в ближайшее время не следует ждать позитивных сдвигов. Об этом он рассказал kp.ru в среду, 30 августа.

«Касаясь ближайших перспектив американо-российских отношений, предпочту воздержаться от прогнозов. Думается, что здравый смысл у американской стороны все же появится, и нагнетаемая в США русофобия остановится. Именно американцы должны осознать всю ситуацию и начать понемногу отыгрывать назад. Из того, что я вижу, слышу, читаю, из того, что происходит в Конгрессе, что говорят американские политики, пока ничего позитивного от США ожидать нам не приходится», — указал Овсянников.

Также он заявил, что не исключает решения американской стороны закрыть российское генконсульство в Нью-Йорке. «Если будет санкция на закрытие именно нашего консульства или на сокращение количества работающих в нем дипломатов, то все это, повторюсь, в первую очередь скажется на наших соотечественниках: усложнится процесс выдачи виз, паспортов, доверенностей», — отметил Овсянников.

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С 23 августа Вашингтон приостановил выдачу неиммиграционных виз по всей России. C 1 сентября она возобновится, но только в Москве. В США заявили, что это связано с намерением российских властей сократить персонал американских дипломатических миссий в стране. Сотрудники американских консульств порекомендовали путешественникам обращаться за разрешением на въезд в представительства в других государствах.

14 августа газета «Известия» сообщила о планах США ограничить радиус перемещения российских дипломатов младшего и среднего звена, работающих на территории страны, с 25 миль (40 километров) до 10–15 миль.

2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон, расширяющий санкции против России. Новый пакет ограничений, в частности, запрещает американским компаниям и частным лицам кредитовать российские банки дольше чем на 14 дней (ранее этот срок составлял 90 дней). Кроме того, ограничивается срок финансирования российских компаний нефтегазового сектора.

