СМИ узнали о планах США ограничить передвижение российских дипломатов по стране

США могут ограничить радиус перемещения российских дипломатов младшего и среднего звена, работающих на территории страны, с 25 миль (40 километров) до 10–15 миль. Об этом в понедельник, 14 августа, пишет газета «Известия» со ссылкой на информированные дипломатические источники.

Также в планах Вашингтона ввести процедуру нотификации, по которой сотрудники российских дипмиссий должны за три рабочих дня уведомлять Госдепартамент о своих планах отъехать на дальнее расстояние.

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11 августа газета «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники написала, что ответом на действия Москвы, потребовавшей сократить штат американских диппредставительств в России, может стать закрытие одного из четырех российских генконсульств в США. На данный момент у США в России три генконсульства.

По словам собеседника «Известий», запрет на дальнее перемещение рассматривается как более болезненный ответ для российского дипломатического корпуса, чем закрытие одного из четырех консульств.

После того как Конгресс США принял законопроект о расширении антироссийских санкций, Москва решила потребовать от Вашингтона до 1 сентября сократить персонал американских диппредставительств до 455 человек (чтобы привести число работающих в посольстве и генконсульствах США в России в точное соответствие с числом сотрудников российских диппредставительств в Соединенных Штатах). В этой связи президент Владимир Путин отмечал: «Тысяча с лишним сотрудников — дипломатов и технических работников — до сих пор еще работают в России, 755 должны будут прекратить свою деятельность».

В декабре 2016 года администрация президента США Барака Обамы решила выслать 35 российских дипломатов и закрыть доступ к дипломатическим дачам в штатах Мэриленд и Нью-Йорк.