Захарова прокомментировала слухи о возможном закрытии консульства России в США

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что для закрытия в США одного из российских генконсульств нет оснований. Об этом она заявила в эфире программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

«Если сейчас вам будут рассказывать о том, что много лет был нарушен паритет и сейчас настало время сравнять его, пресечь недружественные действия РФ — это все абсолютный блеф, он рассчитан на тех, кто не знает сути вопроса», — сказала она.

Дипломат пояснила, что после распада Советского Союза генеральное консульство, которое обеспечивало паритет между Россией и США, осталось на территории Украины. «Москва предложила Вашингтону открыть на территории РФ дополнительное четвертое консульство для поддержания этого паритета. Вашингтон не счел нужным этого делать», — добавила она.

«Все вопросы к ним. Поэтому спекуляции на эту тему тоже не пройдут», — подчеркнула Захарова.

11 августа газета «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники написала, что ответом на действия Москвы, потребовавшей сократить штат американских диппредставительств в России, может стать закрытие одного из четырех российских генконсульств в США. На данный момент у США в России три генконсульства.

Представитель Совета национальной безопасности при Белом доме сообщил ТАСС, что власти США все еще изучают варианты ответа. Вашингтон обещал дать его до 1 сентября.

После того как Конгресс США принял законопроект о расширении антироссийских санкций, Москва решила потребовать от Вашингтона до 1 сентября сократить персонал американских диппредставительств до 455 человек (чтобы привести число работающих в посольстве и генконсульствах США в России в точное соответствие с числом сотрудников российских диппредставительств в Соединенных Штатах). В этой связи президент Владимир Путин отмечал: «Тысяча с лишним сотрудников — дипломатов и технических работников — до сих пор еще работают в России, 755 должны будут прекратить свою деятельность».

Кроме того, российская сторона приостановила с 1 августа использование американским посольством складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном Бору.

В декабре 2016 года администрация президента США Барака Обамы решила выслать 35 российских дипломатов и закрыть доступ к дипломатическим дачам в штатах Мэриленд и Нью-Йорк.

