В посольстве России в США объяснили решения Москвы о мерах против Вашингтона

Россия не прибегала бы к ответным мерам в отношении Соединенных Штатов, если бы в Вашингтоне не принимались законы о санкциях и не высылались бы российские дипломаты. Об этом, как передает ТАСС, заявили в пресс-службе посольства России в США.

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«Обмен "уколами" — не наш выбор», — подчеркнули в диппредставительстве.

«Мы тоже выступаем за улучшение двусторонних отношений и поиск сфер сотрудничества. Однако делаться это должно не на основе давления, а на основе учета интересов друг друга и взаимного уважения», — добавили в пресс-службе.

Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал закон о новых антироссийских санкциях, который Конгресс принял 27 июля. Документом предусматривается ряд ограничений, которые касаются возможности финансирования банков и нефтегазовых компаний, находящихся под ограничениями.

Москва в ответ решила закрыть сотрудникам американского посольства доступ к даче в Серебряном Бору и складам на юге города. Кроме того, МИД России предложил Вашингтону до 1 сентября сократить общее количество персонала дипмиссии на территории страны до 455 человек, то есть на 755 человек.