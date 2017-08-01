Американских дипломатов заподозрили в краже вещей c посольской дачи в Москве

Сотрудники посольства США могли вывезти с дипломатической дачи в Серебряном Бору предметы интерьера, которые принадлежат России. Такие опасения высказала ЛДПР в заявлении, опубликованном на сайте партии во вторник, 1 августа.

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Либерал-демократы сочли недопустимым «растаскивание российской недвижимости», а также напомнили, что здание было передано американской стороне только в аренду. «В связи с этим ЛДПР выражает свой протест против вывоза с дачи в Серебряном Бору любых вещей, принадлежащих России», — говорится в сообщении.

Утром во вторник бывшую дачу дипмиссии покинула колонна из трех грузовиков, внедорожника, микроавтобуса и такси, заполненных мебелью и ящиками.

31 июля пресс-секретарь посольства США Мария Олсон пожаловалась, что американские дипломаты уже два дня не имеют доступа к зданию, в связи с чем не могут забрать свои вещи. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг эти обвинения, указав, что проблема была связана с отсутствием у американцев разрешения на въезд грузовиков на территорию Серебряного Бора.

Американской дипмиссии до 1 сентября предстоит сократить общее количество персонала до 455 человек. Помимо этого, с 1 августа сотрудникам американского посольства в Москве запрещено пользоваться дачей в Серебряном Бору, а также складскими помещениями на Дорожной улице. Эти меры стали ответом на законопроект об ужесточении антироссийских санкций, одобренный Конгрессом США.