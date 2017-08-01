Груженные мебелью грузовики покинули дачу посольства США в Серебряном Бору

Три грузовика, микроавтобус, джип и такси, заполненные мебелью и ящиками, покинули дачу посольства США в Серебряном Бору. Об этом во вторник, 1 августа, сообщает РИА Новости.

Сотрудники, покидавшие объект последними, повесили на ворота замок.

Ранее в этот же день «Интерфакс» сообщал, что журналисты устроили дежурство возле складов на Дорожной улице в Москве, к которым также ограничен доступ сотрудников американского посольства. Отмечалось, что ворота на эту территорию заперты, их охраняет собака.

28 июля МИД России запретил сотрудникам посольства США в Москве пользоваться складскими помещениями на Дорожной улице, а также дачей в Серебряном Бору. Кроме того, ведомство призвало к 1 сентября сократить общее количество персонала, занятого в дипмиссиях Соединенных Штатов в стране, до 455 человек. Эта цифра соответствует числу отечественных дипломатов и сотрудников технического персонала, находящихся в США.

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Меры были приняты после того, как 27 июля американский сенат одобрил законопроект о санкциях против России, Ирана и КНДР. Документ поддержали 98 сенаторов из 100. Для вступления в силу его должен подписать президент Дональд Трамп. Проект закона предусматривает ряд ограничений, в числе которых сокращение до 14 дней максимального срока финансирования находящихся под санкциями банков, и до 30 дней — компаний нефтегазового сектора.

В конце декабря прошлого года уходящая администрация президента США Барака Обамы объявила персонами нон грата 35 российских дипломатов. Кроме того, российским дипработникам закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и российского посольства в Вашингтоне.