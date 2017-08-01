Журналисты устроили дежурство возле отнятых у сотрудников посольства США складов

Несколько журналистов устроили дежурство возле складов на Дорожной улице в Москве, к которым с начала августа ограничен доступ сотрудников американского посольства. Об этом во вторник, 1 августа, сообщает «Интерфакс».

По оценкам корреспондента агентства, обстановка на месте спокойная, дипломатических работников или сотрудников правоохранительных органов нет. Ворота на территорию складов заперты, их охраняет собака.

28 июля МИД России запретил сотрудникам посольства США в Москве пользоваться складскими помещениями на Дорожной улице, а также дачей в Серебряном Бору. Кроме того, ведомство предложило к 1 сентября сократить общее количество персонала, занятого в дипмиссиях Соединенных Штатов в стране, до 455 человек. Эта цифра соответствует числу отечественных дипломатов и сотрудников технического персонала, находящихся в США.

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Меры были приняты после того, как 27 июля американский сенат одобрил законопроект о санкциях против России, Ирана и КНДР. Документ поддержали 98 сенаторов из 100. Проект закона отправлен на подпись президенту Дональду Трампу. Он предусматривает ряд ограничений, в числе которых сокращение до 14 дней максимального срока финансирования находящихся под санкциями банков, и до 30 дней — компаний нефтегазового сектора.

В конце декабря прошлого года уходящая администрация президента США Барака Обамы объявила персонами нон грата 35 российских дипломатов. Кроме того, российским дипработникам закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и российского посольства в Вашингтоне.

