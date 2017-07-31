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Россиянам предрекли ожидание виз в США месяцами

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Из-за сокращения персонала дипмиссий США в России сроки оформления американских виз могут значительно увеличиться. Об этом на своей странице в Twitter 30 июля написал бывший посол Соединенных Штатов в РФ Майкл Макфол.

«Если эти сокращения реальны, россиянам придется ждать виз неделями, если не месяцами», — заявил он.

30 июля президент России Владимир Путин заявил, что число работников американских дипмиссий сократится на 755 человек. Он также добавил, что не исключает и других ограничительных мер в отношении Вашингтона.

До этого, 28 июля, МИД России предложил к 1 сентября сократить общее количество персонала, занятого в дипмиссиях Соединенных Штатов в стране, до 455 человек. Эта цифра соответствует числу отечественных дипломатов и сотрудников технического персонала, находящихся в США.

В Вашингтоне меру назвали неоправданной и вызывающей сожаления.

27 июля американский сенат принял законопроект о санкциях против России, Ирана и КНДР. Документ одобрили 98 сенаторов, двое выступили против. Проект закона отправлен на подпись президенту Дональду Трампу. Законопроект предусматривает ряд ограничений. В их числе сокращение до 14 дней максимального срока финансирования банков, которые находятся под санкциями, и до 30 дней — компаний нефтегазового сектора.

В конце декабря прошлого года уходящая администрация президента США Барака Обамы объявила персонами нон грата 35 российских дипломатов. Кроме того, российским дипработникам был закрыт доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и российского посольства в Вашингтоне.

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