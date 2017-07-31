Вашингтон пожалел о сокращении дипмиссии США в России

Вашингтон сожалеет о решении сократить персонал дипломатических миссий США в России и считает подобные меры неоправданными. Об этом в понедельник, 31 июля, представитель Госдепа рассказал РИА Новости.

«Эта неоправданная мера вызывает сожаление. Мы оцениваем воздействие подобного сокращения и то, как ответим на него», — указали в Госдепе.

Ранее в воскресенье президент России Владимир Путин заявил, что персонал дипмиссий США сократится на 755 человек. Он также добавил, что имеет смысл рассмотреть и другие ограничительные меры.

Материалы по теме Подарок от Обамы В канун Нового года США ввели против России новые санкции и выслали дипломатов

28 июля российский МИД предложил до 1 сентября сократить до 455 человек общее количество персонала, занятого в дипмиссиях Соединенных Штатов в РФ. Кроме того, с 1 августа сотрудникам американского посольства в Москве запрещено пользоваться дачей в Серебряном Бору, а также складскими помещениями на Дорожной улице в столице.

«В случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности наших дипломатов в США за этим последует зеркальный ответ», — говорится в заявлении российского ведомства.

27 июля американский сенат принял законопроект о санкциях против России, Ирана и КНДР. Проект закона отправлен на подпись президенту Дональду Трампу.

Законопроектом предусматривается несколько ограничений. В частности, предлагается сократить до 14 дней максимальный срок финансирования банков, которые находятся под санкциями, и до 30 дней — компаний нефтегазового сектора. Также предполагается, что президент США может принять меры против компаний, собирающихся инвестировать в строительство российских экспортных трубопроводов более пяти миллионов долларов в год или миллион единовременно. Кроме того, в документе отдельно оговаривается стремление Соединенных Штатов противодействовать строительству газопровода «Северный поток-2».