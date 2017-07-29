США сократят 750 сотрудников дипмиссии в России из-за санкций

Соединенным Штатам Америки придется сократить 745 сотрудников дипмиссии в России из-за санкций Москвы. Об этом в субботу, 29 июля, сообщается в программе «Вести» телеканала «Россия 1».

«С 1 сентября должности оставят 745 человек. Американские граждане вернутся домой, а россияне будут уволены», — пояснил ведущий.

Ранее в этот же день США выразили России протест в связи с решением Москвы ввести санкции против американских дипломатов. «Мы выразили сильное разочарование и протест», — заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.

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28 июля российский МИД объявил, что с 1 сентября США должны привести количество персонала в диппредставительствах в РФ в соответствие с числом сотрудников российских диппредставительств в США. Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в Российской Федерации, сократится до 455 человек.

Помимо этого, с 1 августа сотрудники американского посольства в Москве не смогут пользоваться дачей в Серебряном Бору, а также складскими помещениями на Дорожной улице в столице.

Принятые Москвой меры стали ответом на законопроект об ужесточении антироссийских санкций, который одобрен Конгрессом США, но пока не подписан президентом.