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07:30, 22 июля 2026Путешествия

Тревел-блогер описал завтрак в Японии фразой «едят не для того, чтобы было вкусно»

Алина Черненко

Фото: Go Nakamura / Reuters

Путешествующий по миру тревел-блогер Тим, ирландец с русско-армянскими корнями, побывал в Японии и раскрыл секрет долголетия местных жителей. Своей историей он поделился в личном блоге «В погоне за необычным» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что японцы едят не для того, чтобы было вкусно, а для того, чтобы быть здоровыми. По его словам, средняя продолжительность жизни в этой стране Азии — 87 лет.

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Токийский врач Кенджи, с которым общался Тим, объяснил ему, что один из секретов долголетия — правильный завтрак, который устанавливает метаболический тон дня. Обычно это мисо-суп с тофу и водорослями, вареный рис, кусочек рыбы на гриле, маринованные овощи цукэмоно и зеленый чай. «Никакого сахара. Никакого белого хлеба. Никакой жареной колбасы», — такими фразами описал японский завтрак путешественник.

Он признался, что пробовал такую еду в рекане под Киото. «Я смотрел на свой завтрак — рис, мисо, рыба — и думал: это не еда для удовольствия. Это еда для функции», — заключил ирландец.

Ранее этот же тревел-блогер описал завтрак в Лондоне фразой «стало стыдно». Мужчина удивился, когда ему принесли два водянистых яйца, два бледных куска бекона без запаха, безвкусную сосиску и бобы из банки.

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