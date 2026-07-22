Ставший миллиардером победитель лотереи раскрыл свои планы на жизнь

Пользователь Reddit с ником Kjyapa рассказал о том, какой станет его жизнь после крупного выигрыша в лотерею. 29-летнему американцу после выплаты налогов досталось более 200 миллионов долларов (около 15,7 миллиарда рублей).

«Я очень ценю семью и друзей, поэтому моя приоритетная цель — обеспечить моим близким достойную пенсию, а также купить им дом. После этого я планирую отправиться путешествовать по миру со своим лучшим другом. И уже потом я вернусь домой и займусь разведением скота. Роскошная жизнь меня не особо интересует, мне все это не нужно. Только природа, семья и мои животные», — написал автор, уже запустивший процесс покупки ранчо.

Он добавил, что долгое время был социальным работником, однако около года назад попал под сокращение. С тех пор он перебивался непостоянными заработками, например в службе доставки товаров. В какой-то момент он начал покупать билеты мгновенных лотерей, в которых все цифры система выбирает автоматически. Выигрышным оказался пятый из них.

Ранее другой победитель лотереи раскрыл появившееся у него после выигрыша необычное хобби. Два года назад мужчина стал обладателем семи миллионов долларов, которые он инвестировал и почти удвоил за это время.