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07:30, 22 июля 2026Интернет и СМИ

Ставший миллиардером победитель лотереи раскрыл свои планы на жизнь

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: ElenaR / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Kjyapa рассказал о том, какой станет его жизнь после крупного выигрыша в лотерею. 29-летнему американцу после выплаты налогов досталось более 200 миллионов долларов (около 15,7 миллиарда рублей).

«Я очень ценю семью и друзей, поэтому моя приоритетная цель — обеспечить моим близким достойную пенсию, а также купить им дом. После этого я планирую отправиться путешествовать по миру со своим лучшим другом. И уже потом я вернусь домой и займусь разведением скота. Роскошная жизнь меня не особо интересует, мне все это не нужно. Только природа, семья и мои животные», — написал автор, уже запустивший процесс покупки ранчо.

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Он добавил, что долгое время был социальным работником, однако около года назад попал под сокращение. С тех пор он перебивался непостоянными заработками, например в службе доставки товаров. В какой-то момент он начал покупать билеты мгновенных лотерей, в которых все цифры система выбирает автоматически. Выигрышным оказался пятый из них.

Ранее другой победитель лотереи раскрыл появившееся у него после выигрыша необычное хобби. Два года назад мужчина стал обладателем семи миллионов долларов, которые он инвестировал и почти удвоил за это время.

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