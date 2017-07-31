В посольстве США в Москве пожаловались на невозможность забрать вещи с дачи

Сотрудники посольства США в России не допускаются в здание посольской дачи в Серебряном бору уже в течение двух дней. Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-секретарь дипмиссии Мария Олсон.

«Доступ закрыт как вчера, так и сегодня, — сказала она. — Мы не можем попасть на дачу, чтобы забрать оставшиеся там вещи». Олсон также сообщила, что ей ничего не известно о том, открыт ли доступ к складскому помещению на Дорожной улице.

Кроме того, представитель посольства сообщила РИА Новости, что дипломаты по этому поводу обращались к российским официальным лицам и намерены также делать это во вторник, 1 августа.

В пятницу, 28 августа, МИД России объявил, что доступ к даче посольства США в Серебряном бору и складу на Дорожной улице должен быть приостановлен с 1 августа.

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Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что вывоз вещей с территорий баз отдыха российских дипломатов в штатах Мэриленд и Нью-Йорк производился под контролем американских спецслужб, и в условиях ограниченности времени российским дипломатам не удалось вывести всю собственность.

В конце прошлой недели Конгресс США одобрил пакет новых санкций, затрагивающих в том числе интересы российских компаний в нефтегазовой отрасли. Президент Дональд Трамп пока не подписал законопроект, однако намерен сделать это в ближайшее время, заявил его заместитель Майк Пенс. В ответ Москва решила закрыть сотрудникам американского посольства доступ к даче в Серебряном Бору и складам на юге Москвы, а также потребовала сократить 755 человек, задействованных в работе дипмиссии.

В конце 2016 года власти США приняли решение в течение 72 часов выслать 35 российских дипломатов, а также закрыть доступ к двум объектам, используемым ими, 29 декабря 2016-го. В Белом доме указали, что меры стали «ответом на притеснения американских дипломатов в Москве со стороны российских властей».