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«Мы довольно долго ждали»

Ограничится ли президент России высылкой американских дипломатов

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Владимир Путин и Сергей Лавров
Владимир Путин и Сергей Лавров
Фото: Александр Земляниченко / pool / AP

Москва припасла несколько вариантов на тот случай, если Вашингтон продолжит гнуть свою линию и вводить санкции, заявил президент России Владимир Путин. После высылки 35 дипломатов из США российские власти долго не теряли надежду на то, что новая администрация Вашингтона пересмотрит решение предшественников. Времени было дано много, но и в ответ Москва обещала «проработать солидную базу». Теперь американская дипмиссия в России потеряет 755 сотрудников. Почему карты были раскрыты только сейчас и остановится ли Москва на контрсанкциях — об этом российский президент рассказал в интервью Владимиру Соловьеву.

«Почему сейчас? Потому что американская сторона предприняла ничем не спровоцированный, что очень важно, шаг по ухудшению российско-американских отношений: по незаконным ограничениям, по попытке воздействовать на другие страны мира, в том числе на своих союзников, которые заинтересованы в развитии и сохранении отношений с Российской Федерацией», — сказал глава государства ведущему ВГТРК. Отрывок интервью опубликован на сайте Вести.Ru вечером в воскресенье, 30 июля.

Двумя днями ранее российский МИД заявил: с августа сотрудникам американского посольства в Москве закроют доступ к даче в Серебряном Бору и складским помещениям на юге столицы. А до 1 сентября американская дипмиссия должна сократить общее число персонала до 455 человек, тем самым уравняв его с количеством служащих в представительствах России в Соединенных Штатах. С цифрой поначалу не было ясности, источники оценивали ее то в три сотни человек, то в семь. Второй вариант, как выяснилось, оказался ближе к правде. «755 [дипломатов и технических сотрудников посольства и консульств США] должны будут прекратить свою деятельность в Российской Федерации», — заявил Владимир Путин.

В Кремле подчеркивали: все эти меры являются ответом на решение Конгресса США одобрить новый пакет санкций в отношении России, Ирана и КНДР, а не на декабрьский инцидент с высылкой 35 российских дипломатов и арестом дипсобственности страны. Москва неоднократно призывала Вашингтон вернуть принадлежащие ей объекты недвижимости, подчеркивая, что американская сторона действовала вопреки международному праву. Однако команда президента США Дональда Трампа, ставшего в свое время надеждой на улучшение отношений между странами, за полгода так ничего и не предприняла.

«Мы довольно долго ждали, что, может быть, что-то изменится к лучшему, питали такую надежду, что ситуация как-то поменяется. Но, судя по всему, если она и поменяется, то не скоро», — заявил российский лидер в беседе с Соловьевым.

Довели до точки

Россия в условиях ограничений ведет себя очень терпеливо, сказал Путин за день до введения контрсанций. Но ответный удар рано или поздно последует. «Невозможно бесконечно терпеть какое-то хамство в отношении нашей страны», — подчеркнул тогда он. Последней каплей, очевидно, стало одобрение американским сенатом нового проекта антироссийских санкций.

Изначально в Кремле заявляли, что дождутся, когда Трамп поставит подпись под документом, получившим название «Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пояснил, что после принятия законопроекта сенаторами стало ясно, что «технологически эта форма [документа] уже представляется почти окончательной».

До принятия пакета новых санкций сенатом Белый дом говорил о его дальнейшей судьбе довольно уклончиво. Да, Трамп поддерживает саму идею введения ограничений, но к первоначальной редакции законопроекта были вопросы. 31 июля вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс заявил, что американский лидер подпишет документ, причем собирается сделать это в ближайшее время.

Против законопроекта выступала не только Москва, но и европейские страны. Новые санкции напрямую затрагивают российские компании нефтегазового сектора, в частности предусматривают ограничение сроков их финансирования. А это может поставить под вопрос реализацию совместных энергопроектов России и европейских стран, среди которых «Северный поток-2».

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обеспокоился этим и призвал Брюссель заранее подумать над ответными мерами. Источники еще до принятия пакета ограничений сообщали, что ЕС может ограничить доступ американских компаний к кредитам европейских банков, если Вашингтон не учтет их интересы в сфере энергетики. Пока, однако, европейские страны с подобными заявлениями не выступали.

Ходы есть

Полгода ожиданий от команды Дональда Трампа дали российским властям понять, что если ситуация и изменится, то нескоро, признал глава государства. Тот ответ, который дала Москва, вполне чувствителен для Вашингтона, подчеркнул он. Нужны ли дополнительные меры — большой вопрос, хотя вариантов реванша у российских властей много. «У нас есть, конечно, что сказать и ограничить такие сферы деятельности нашей совместной, которые будут чувствительны для американской стороны», — отметил президент (в октябре прошлого года, например, Россия приостановила действие соглашения с США об утилизации плутония).

В каких сферах российская сторона может задеть Соединенные Штаты больнее всего, он не уточнил. Однако напомнил, что компании двух стран сотрудничают в сфере энергетики (которую затрагивает новый пакет санкций), авиации и освоения космоса («Я не говорю о пусках американских ракет, которые осуществляются на наших двигателях, не говорю о международной космической программе»).

Хотя объем торгово-экономических отношений у России и США маленький, у обеих стран есть намного более значимые области сотрудничества. Одна из основных — борьба с международным терроризмом. Владимир Путин подчеркнул, что создание зон деэскалации в Сирии — как раз результат совместной работы. Москва и Вашингтон, отметил он, вместе «играют ведущую скрипку» и в области ограничения распространения оружия массового поражения.

«У нас есть и такая тема, как борьба с незаконной миграцией, с преступностью, в широком смысле этого слова, организованной. У нас, наконец, вопросы кибербезопасности», — перечислил Путин. Отдельно он остановил внимание именно на последней теме. Путин подчеркнул, что Москва неоднократно предлагала американцам сообща бороться с этой проблемой. Речь об этом зашла и в ходе первой встречи российского и американского президентов, прошедшей в начале июля на полях саммита «Большой двадцатки». Правда, восприняли стороны разговоры, видимо, по-разному. Глава российского МИД Сергей Лавров сразу после переговоров лидеров двух стран анонсировал создание совместной группы по вопросам кибербезопасности, а вот американский лидер позже отверг эти суждения: «Тот факт, что президент Путин и я обсуждали группу по кибербезопасности, не означает того, что я думаю, что это может случиться».

Да и в целом, вместо слов о готовности к конструктивной совместной работе «мы слышим беспочвенные обвинения во вмешательстве во внутренние дела Соединенных Штатов», напомнил глава государства в интервью.

Несмотря на эти и другие препятствия, Россия не планирует пока вводить какие-либо еще ограничения в отношении Соединенных Штатов. Путин подчеркнул, что это навредит и россиянам, и международным отношениям. Когда же будет впору задуматься об очередной порции контрсанкций? На этот вопрос президент ответил, рассуждая гипотетически: «Можно себе представить теоретически, что когда-то может наступить момент, когда ущерб от попыток давления на Россию будет сопоставим с теми негативными последствиями, которые связаны с определенными ограничениями нашего сотрудничества». А пока этот момент не настал, достаточно и того, что американцы лишатся более семисот сотрудников своей дипмиссии в России.

Екатерина Кориненко

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