В МИД России назвали провокацией заявления посольства США о даче

В российском МИД назвали преднамеренной провокацией со стороны посольства США обвинения в том, что американским дипломатам раньше времени заблокировали доступ к даче в Москве. Об этом в понедельник, 31 июля, РИА Новости заявил источник во внешнеполитическом ведомстве.

«Воспринимаем как преднамеренную провокацию со стороны посольства США обвинения в том, что ему якобы раньше времени заблокировали доступ к даче», — подчеркнул собеседник агентства.

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В министерстве пояснили, что дача «находится в природоохранной зоне — в Серебряном Бору, куда грузовой транспорт не пускают». «Американцы не удосужились заранее сообщить в московский департамент охраны окружающей среды, где каждые два года обновляли пропуска на свои легковые машины, что собираются послать туда три больших грузовика», — отметили в ведомстве.

Он добавил, что «когда МИД России 31 июля экстренно решил вопрос и работники парковой охраны хотели прямо на расположенном на въезде в заповедник КПП раздать посольским сотрудникам разрешения на проезд, те по поступившей им команде развернулись и уехали».

«Насколько знаем, они собираются вернуться во вторник утром, но американские дипломаты продолжают рассказывать СМИ, что им будто бы мешали», — указали в министерстве.

Ранее пресс-секретарь посольства США Мария Олсон заявила, что сотрудники дипмиссии не допускаются в здание посольской дачи в Серебряном Бору уже в течение двух дней. «Доступ закрыт как вчера, так и сегодня, — сказала она. — Мы не можем попасть на дачу, чтобы забрать оставшиеся там вещи».

В пятницу, 28 июля, МИД объявил, что доступ к даче посольства США в Серебряном Бору и складу на Дорожной улице должен быть приостановлен с 1 августа.

В конце прошлой недели Конгресс одобрил пакет новых санкций, затрагивающих в том числе интересы российских компаний в нефтегазовой отрасли. Президент США Дональд Трамп пока не подписал законопроект, однако намерен сделать это в ближайшее время, заявил его заместитель Майк Пенс. Москва в ответ решила закрыть сотрудникам американского посольства доступ к даче в Серебряном Бору и складам на юге Москвы, а также потребовала сократить 755 человек, задействованных в работе дипмиссии.