Песков уточнил категории сокращаемых сотрудников дипмиссий США

Вашингтон самостоятельно определит, какие именно сотрудники прекратят работу в дипломатических миссиях США в России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова в понедельник, 31 июля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это выбор США. (...) Речь идет и о дипломатах, и о лицах с недипломатическим статусом, а также принятых на месте, то есть гражданах РФ, которые там работают», — сказал представитель Кремля.

Проведя аналогию с высылкой 35 российских дипломатов из США в конце декабря прошлого года, Песков отметил, что сотрудникам американских дипмиссий было предоставлено достаточно времени, чтобы покинуть страну, из соображений гуманизма. «Требовать такого масштабного сокращения, например, в рамках такого срока, который был отведен накануне Нового года нашим дипломатам, было бы негуманно, некорректно», — пояснил он.

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В то же время он подчеркнул, что предусмотренный срок до 1 сентября не означает возможность проведения какого-либо диалога на этот счет.

30 июля президент Владимир Путин в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву сообщил, что персонал дипмиссий США сократится на 755 человек.

Ранее МИД РФ предложил до 1 сентября сократить до 455 человек общее количество персонала, занятого в дипмиссиях Соединенных Штатов в РФ. Кроме того, с 1 августа сотрудникам американского посольства в Москве запрещено пользоваться дачей в Серебряном Бору, а также складскими помещениями на Дорожной улице в столице. «В случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности наших дипломатов в США за этим последует зеркальный ответ», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Принятые Москвой меры стали ответом на законопроект об ужесточении антироссийских санкций, который одобрен Конгрессом США, но пока не подписан главой государства.

Власти США приняли решение в течение 72 часов выслать 35 российских дипломатов, а также закрыть доступ к двум объектам, используемым ими, 29 декабря 2016-го. В Белом доме указали, что меры стали «ответом на притеснения американских дипломатов в Москве со стороны российских властей».