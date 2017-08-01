Кремль отверг обвинения в попытках помешать отъезду американских дипломатов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг обвинения в том, что Москва якобы намеренно создавала препятствия американским дипломатам, которых ранее обязали покинуть дачу в Серебряном Бору. Его слова во вторник, 1 августа, передает корреспондент «Ленты.ру.»

«В данном случае нельзя согласиться с такими обвинениями», — сказал Песков.

Проблема с выездом дипломатов, по его словам, была связана с грузовиками, на которых перевозили вещи. «Возьмите грузовик "Газель" и попробуйте въехать в Серебряный Бор. Вас туда не пустят. Там есть определенные правила въезда крупногабаритного транспорта», — пояснил представитель Кремля.