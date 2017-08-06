Лавров разъяснил Тиллерсону российский ответ на санкции США

На встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона поднимался вопрос о решениях Москвы, принятых в ответ на одобрение закона о санкциях в Конгрессе. Об этом глава российского МИД заявил журналистам по итогам переговоров, прошедших в филиппинской столице Маниле в воскресенье, 6 августа, пишет РИА Новости.

По словам Лаврова, главу американской дипломатии интересовали подробности решений, принятых Россией. «Мы эти разъяснения дали», — сообщил глава МИД.

Министр уточнил, что «это было сделано на основе интервью Владимира Путина каналу "Россия"». «Там все подробно было сказано, объяснены причины тех решений, которые мы приняли после длительных ожиданий, что США не пойдут по пути конфронтации», — пояснил он.