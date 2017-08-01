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Маккейн прокомментировал сокращение числа американских дипломатов в России

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Джон Маккейн
Джон Маккейн

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн прокомментировал в своем Twitter требование России сократить количество работников посольства США.

«Не удивлен, что Путин высылает американских дипломатов, но он и его приближенные заплатят цену за нападение на нашу демократию», — отметил Маккейн.

Ранее у 80-летнего Маккейна удалили сгусток крови над левым глазом. Анализ тканей, проведенный после этой процедуры, показал, что речь идет о глиобластоме.

Конгресс США в конце прошлой недели одобрил пакет новых санкций, затрагивающих в том числе интересы российских компаний в нефтегазовой отрасли. Президент Дональд Трамп пока не подписал законопроект, однако намерен сделать это в ближайшее время, заявил его заместитель Майк Пенс.

Россия в ответ решила закрыть сотрудникам американского посольства доступ к даче в Серебряном Бору и складам на юге Москвы, а также потребовала сократить 755 человек, задействованных в работе дипмиссии.

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