Маккейн после операции вернется в сенат и проголосует

Страдающий агрессивной формой рака головного мозга сенатор Джон Маккейн перенес операцию и скоро вернется в сенат, чтобы принять участие в намеченных голосованиях. Об этом сообщает CNN.

«Сенатор Маккейн ждет возвращения в сенат, чтобы продолжить работу над важными законопроектами, в том числе над реформой здравоохранения, законом об ассигнованиях на оборону и над санкциями против России, Ирана и Северной Кореи», — заявили представители республиканца.

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19 июля американские СМИ сообщили, что у 80-летнего Маккейна удалили сгусток крови над левым глазом. Анализ тканей, проведенный после этой процедуры, показал, что речь идет о глиобластоме.

Маккейн проходит реабилитацию после операции у себя дома, в штате Аризона. Врачи рассматривают различные варианты лечения, в том числе сочетание химиотерапии и лучевой терапии.