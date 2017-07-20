Маккейн пообещал вернуться к работе после удаления опухоли мозга

Американский сенатор от республиканцев Джон Маккейн пообещал вернуться к работе после того, как придет в себя после операции по удалению опухоли головного мозга. Об этом рассказал его друг сенатор Линдси Грэм, передает The Washington Post.

«Я собираюсь задержаться дома чуть дольше, чтобы пройти курс лечения. Но я вернусь (...) Мне удавалось справляться и с более тяжелыми ситуациями», — привел Грэм слова Маккейна.

Материалы по теме Безумный Мак Сенатор, «покрытый шрамами, как Франкенштейн»

19 июля американские СМИ сообщили, что у 80-летнего Джона Маккейна удалили сгусток крови над левым глазом. Анализ тканей, проведенный после этой процедуры, показал, что речь идет о глиобластоме.

Маккейн проходит реабилитацию после операции у себя дома в штате Аризона. Врачи рассматривают различные варианты лечения, в том числе сочетание химиотерапии и радиотерапии.

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания пожелали сенатору скорейшего выздоровления. Бывший американский лидер Барак Обама и экс-госсекретарь Хилари Клинтон также выразили поддержку политику.

Глиобластома является очень агрессивной опухолью. Она образуется в ткани головного и спинного мозга. По данным американских врачей, в среднем пациенты с подобным диагнозом живут около 14 месяцев в случае, если они проходят курс лечения.