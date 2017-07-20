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Трамп пожелал Маккейну скорейшего выздоровления

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Дональд Трамп
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания пожелали сенатору-республиканцу Джону Маккейну, у которого диагностировали рак головного мозга, скорейшего выздоровления. Заявление опубликовано на сайте Белого дома.

«Сенатор Джон Маккейн всегда был бойцом. Мы с Меланией посылаем свои мысли и молитвы сенатору Макейну, [его супруге] Синди и всей их семье. Поскорее поправляйся», — говорится в послании.

Ранее сообщалось, что у 80-летнего политика удалили сгусток крови над левым глазом. Анализ тканей, проведенный после этой процедуры, показал, что к этому образованию имеет отношение первичная глиобластома.

Маккейн проходит реабилитацию после операции у себя дома в штате Аризона. Врачи рассматривают различные варианты лечения, в том числе сочетание химиотерапии и радиотерапии.

Глиобластома является очень агрессивной опухолью. Она образуется в ткани головного и спинного мозга. По данным американских врачей, средний период выживаемости пациентов, у которых она диагностирована, составляет около 14 месяцев при условии прохождения лечения.

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