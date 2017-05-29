Маккейн назвал Россию главной угрозой глобальной безопасности

Американский сенатор Джон Маккейн заявил, что Россия представляет большую угрозу для глобальной безопасности, чем террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Такое мнение политик высказал в интервью австралийскому телеканалу ABC.

«Я думаю, что ИГ может творить ужасные вещи, и я очень обеспокоен тем, что происходит с мусульманской верой. Я вообще много из-за чего волнуюсь. Но именно русские пытались разрушить фундаментальные основы демократии и повлияли на исход выборов в США», — заявил сенатор.

Он тут же оговорился, что не видел доказательств этого, но уверен, что такие попытки продолжались и в ходе президентских выборов во Франции.

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«Поэтому я считаю Владимира Путина, расколовшего Украину, суверенное государство, оказывающего давление на страны Балтии, я считаю русских самым серьезным вызовом, который перед нами стоит», — добавил политик.

В качестве ответной меры Маккейн предложил усилить антироссийские санкции.

США возлагают на Россию ответственность за серию кибератак, совершенных во время избирательной кампании 2016 года против американских политических организаций. 6 января была опубликована рассекреченная версия доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и АНБ, где утверждается, что президент России Владимир Путин якобы лично распорядился организовать кампанию для того, чтобы повлиять на исход выборов в США и добиться победы Дональда Трампа.

Москва эти обвинения последовательно отвергает .