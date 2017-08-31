Тиллерсон позвонил Лаврову перед закрытием консульства России в Сан-Франциско

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с Госсекретарем США Рексом Тиллерсоном выразил сожаление в связи с эскалацией двусторонних отношений. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Госсекретарь звонил специально для того, чтобы проинформировать, что в ближайшее время будет объявлено о дополнительных ограничениях деятельности российских дипломатических представительств на территории США и изложил их основное содержание», — говорится в документе.

Министр также добавил, что в Москве внимательно изучат объявленные американцами новые меры, после чего будет сообщено об ответной реакции.

Ранее 31 августа стало известно, что США потребовали от России закрыть генеральное консульство в Сан-Франциско. Также должны прекратить работу два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке. Решение должно быть исполнено до 2 сентября.