Президент России Владимир Путин заявил, что вести диалог со страной, которая путает Австрию с Австралией, трудно. Так он ответил на вопрос о сотрудничестве Москвы и Вашингтона на конференции по итогам визита на саммит БРИКС в Китай. Об этом во вторник, 5 сентября, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Глава государства также прокомментировал сокращение российских дипломатических учреждений в США. «Это их право, но сделано в хамской манере», — сказал он.

По словам Путина, Москва, возможно, примет решение о сокращении дипмиссии США в России на 155 сотрудников, но пока не станет этого делать.

31 августа стало известно, что США потребовали от России закрыть генеральное консульство в Сан-Франциско. Также должны прекратить работу два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке — это здания торговых представительств. В Белом доме уточнили, что решение принял президент Дональд Трамп. По словам представителя его администрации, это было сделано в ответ на сокращение американского дипприсутствия в России. Москва намерена обратиться в суд.

В 2007 году Джордж Буш, занимавший тогда пост президента США, перепутал Австралию с Австрией, а АТЭС с ОПЕК. Оговорки он допустил во время выступления перед участниками саммита Организации азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в здании Сиднейской оперы. Сначала Буш назвал австралийского премьер-министра Джона Говарда «австрийским», а затем выразил ему благодарность за «прекрасную организацию саммита ОПЕК». ОПЕК — Организация стран-экспортеров нефти. Аббревиатуры этих организаций при написании латиницей отличаются на одну букву — OPEC и APEC.