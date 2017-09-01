В Москве назвали рейдерским захватом решение США по дипсобственности России

Помощник российского президента Юрий Ушаков считает рейдерством решение Вашингтона лишить Россию объектов дипломатической собственности. Об этом он заявил на брифинге, передает в пятницу, 1 сентября, РИА Новости.

«Сейчас американцы опять забирают собственность, закрывают вновь генконсульства. (...) Всего шесть точек забрали, пять — наша собственность, один — аренда. Просто рейдерский захват какой-то», — заявил он. Ушаков пояснил, что под ограничения попал офис торгового представительства в Нью-Йорке, который находился в аренде.

По словам помощника президента, решение Вашингтона — это «сигнал не о том, чтобы развивать отношения, а сигнал о том, чтобы их топить и дальше».

Кроме того, Ушаков считает, что администрация США продолжает громить и загонять в тупик отношения с Россией, «может быть, даже не задумываясь о последствиях не только для наших двух стран, двух народов, но и последствиях для международной стабильности в целом». Он отметил, что подобные шаги расходятся с заявлениями о готовности нормализации сотрудничества.

«Речь идет о дальнейшей эскалации напряженности в двустороннем контексте, мы сожалеем об этом, и естественно, спокойно подумаем о том, каким образом мы бы могли ответить», — подчеркнул помощник главы государства.

Ранее 1 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова конструктивно взаимодействовать с Вашингтоном. «Но для танго нужны двое, а США исполняют индивидуальный брейк-данс», — посетовал министр.

31 августа стало известно, что США потребовали от России закрыть генеральное консульство в Сан-Франциско. Также должны прекратить работу два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке — это здания торговых представительств. Решение должно быть исполнено до 2 сентября.

В Белом доме уточнили, что решение пойти на эту меру принял Дональд Трамп. По словам представителя администрации президента, это было сделано в ответ на сокращение американского дипприсутствия в России. При этом речи о сокращении численности персонала и высылке российских дипломатов не идет.