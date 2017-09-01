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Генконсульство России в Сан-Франциско назвало число выданных за год виз

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Генконсульство России в Сан-Франциско
Генконсульство России в Сан-Франциско

Генконсульство России в Сан-Франциско, закрывающееся в связи с требованием Вашингтона, за 2016 год выдало гражданам США 16 тысяч туристических виз. Об этом говорится в Facebook-аккаунте дипмиссии.

«Считаем, что решение о закрытии является очередным недружественным шагом со стороны американских властей. Закрытие Генерального консульства создаст определенные сложности в оформлении документов для данной категории американцев», — заявляет диппредставительство. Также отмечается, что действия Белого дома ударят по российским гражданам, проживающим в консульском округе.

Кроме того, в генконсульстве выразили недоумение назначенным сроком для закрытия дипмиссии в два дня. Ранее сообщалось, что выдача готовых паспортов будет производиться до 13:00 пятницы, 1 сентября.

31 августа США потребовали от России закрыть генеральное консульство в Сан-Франциско. Также должны прекратить работу два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке. Как выяснилось позднее, это постановление исходило непосредственно от президента Дональда Трампа.

Новый посол России в США Анатолий Антонов по прилете в Вашингтон заявил, что Москва «профессионально и спокойно» отреагирует на данное требование. По его словам, «нам не нужны истерические порывы».

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