Новый посол России в США отреагировал на закрытие генконсульства в Сан-Франциско

Россия «профессионально и спокойно» отреагирует на решение Белого дома касательно закрытия российских дипломатических объектов. Об этом заявил новый посол в США Анатолий Антонов по прилету в Вашингтон.

«Сейчас надо спокойно разобраться с ситуацией. Говоря по-ленински, нам не нужны истерические порывы», — сказал Антонов.

31 августа США потребовали от России закрыть генеральное консульство в Сан-Франциско и прекратить использовать здания тогрпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Решение должно быть исполнено до 2 сентября. Позднее на сайте генконсульства России в Сан-Франциско появилось объявление о прекращении приема посетителей с 13:00 1 сентября.

Позднее в Белом доме уточнили, что решение пойти на эту меру принял Дональд Трамп. По словам представителя администрации президента, это было сделано в ответ на сокращение американского дипприсутствия в России.