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Генконсульство России в Сан-Франциско досрочно прекратит прием посетителей

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Генконсульство России в Сан-Франциско
Генконсульство России в Сан-Франциско

Генеральное консульство России в Сан-Франциско (штат Калифорния) прекратит прием посетителей с 1 сентября в связи с требованием властей США закрыть диппредставительство. Информация об этом размещена на главной странице сайта генконсульства.

Уточняется, что выдача готовых паспортов будет производиться до 13:00 пятницы.

Ранее 31 августа стало известно, что США потребовали от России закрыть генеральное консульство в Сан-Франциско. Также должны прекратить работу два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке. Решение должно быть исполнено до 2 сентября.

Позднее в Белом доме уточнили, что речь идет о зданиях торгового представительства России. При этом в администрации президента США отметили, что речи о сокращении численности персонала и высылке российских дипломатов на родину не идет.

Генконсул России в Сан-Франциско Сергей Петров заявил, что решение США закрыть дипмиссию в этом городе вызывает сожаление. По его словам, это решение «больно ударит по интересам и российских граждан, проживающих в том регионе, за который отвечало генконсульство, и по американским гражданам, которые также часто обращались в наше генконсульство по поводу многих вопросов, в том числе за получением российской визы».

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