Гуд-бай, Америка: США перестанут выдавать визы россиянам

США до конца лета прекращают выдачу россиянам неиммиграционных виз. Она возобновится лишь 1 сентября «в значительно сокращенном объеме»

Выдача виз приостанавливается 23 августа. С начала осени собеседования для получения неиммиграционной визы будут проводиться лишь в посольстве США в Москве. Собеседований в консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке не будет. Об их возможном восстановлении сообщат дополнительно.

Кроме того, в московское посольство за визой более не смогут обращаться граждане Республики Беларусь. Им рекомендовано подавать заявки в посольства США в Варшаве, Киеве или Вильнюсе.

С 21 августа собеседования стали отменять

Тем заявителям, чьи собеседования были назначены на срок с 23 августа по 1 сентября, следует позвонить по номерам +7 (495) 745 3388 или 8 800 100 2554 (международная бесплатная телефонная линия). По этому же номеру могут обратиться те, чьи собеседования были назначены в консульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке: им переназначат собеседования для прохождения в Москве.

Причина — решение российских властей ограничить число сотрудников американской дипмиссии

Решение МИД РФ было принято 28 июля. США было предложено сократить общее количество персонала, занятого в дипмиссиях Соединенных Штатов в РФ до 455 человек. Кроме того, с 1 августа сотрудникам американского посольства в Москве запрещено пользоваться дачей в Серебряном Бору, а также складскими помещениями на Дорожной улице в столице.

Принятые Москвой меры стали ответом на законопроект об ужесточении антироссийских санкций, который одобрен Конгрессом США и подписан президентом Дональдом Трампом. В дипмиссии сообщают, что работа в прежнем формате при таком количестве персонала невозможна.

При назначении новой даты собеседования можно попросить о приоритете

Он может быть предоставлен, если планируется срочная поездка по медицинским вопросам или по семейной необходимости. Кроме того, приоритет предоставляется официальным лицам, направляющимся в командировку в ООН, представителям международных организаций, чьи офисы расположены в США, и для проведения двусторонних встреч.

Уже оплаченные консульские сборы возвращены не будут

Оплаченный сбор действителен в течение одного года и должен быть использован только в пределах той страны, где был оплачен. Гражданам Республики Беларусь уже согласованные собеседования будут переназначены.

Очередь на собеседование в американском посольстве Фото: Александра Мудрац / ТАСС

Собеседования для получения виз нужны не всем

Если заявитель обращается за визой той категории, которая у него уже была и срок действия которой истек не более года назад, то собеседования не нужно. Обращение за визой в таком случае подается дистанционно, а затем в посольство или консульство лишь предоставляются нужные документы.

Кроме того, собеседования не нужны дипломатам и официальным лицам, направляющимся в служебные командировки (включая поездки в ООН и другие международные организации).

Посольства и консульства продолжат оказывать весь спектр услуг для американских граждан

Граждане США не утратят доступа к услугам, связанным в том числе с оформлением паспортов, свидетельств о рождении, оказанием помощи пострадавшим от преступлений, с выдачей экстренных займов и посещением заключенных. Часы приема для граждан США указаны на сайте дипмиссии.

В России эти меры назвали демаршем и пообещали «зеркальный ответ»

Соответствующее заявление сделал глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

Полная памятка доступна на сайте дипломатической миссии США в РФ