Лавров понадеялся на танго России и США

Москва готова конструктивно взаимодействовать с Вашингтоном. Об этом в пятницу, 1 сентября, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи со студентами МГИМО, передает РИА Новости.

«Но для танго нужны двое, а США исполняют индивидуальный брейк-данс», — посетовал министр.

Лавров добавил, что Москва «не ищет ссоры» с Вашингтоном и всегда будет дружественно настроена по отношению к американскому народу.

31 августа главе российского МИД позвонил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выразивший сожалений в связи с эскалацией напряженности двусторонних отношений.

Ранее в этот же день стало известно, что США потребовали от России закрыть генеральное консульство в Сан-Франциско. Также должны прекратить работу два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке. Решение должно быть исполнено до 2 сентября.