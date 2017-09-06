Японские военные уточнили мощность взорванной в КНДР ядерной бомбы

В Токио уточнили мощность испытанного в КНДР ядерного заряда. Как сообщил журналистам министр обороны Японии Ицунори Онодэра Пхеньян взорвал бомбу с тротиловым эквивалентом в 160 килотонн, передает в среду, 6 сентября, РИА Новости.

Он сослался на данные Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ), по данным которой магнитуда подземных толчков в момент проведенного 3 сентября испытания составила 6,1. По словам Онодэры, это почти в 10 раз превышает мощность «Малыша» — атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму 6 августа 1945 года.

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По первоначальным оценкам ОДВЗЯИ, магнитуда подземных толчков в результате взрыва оценивалась в 5,8. На основании этого Минобороны Японии сделало выводы, что мощность заряда составляла 70 килотонн. Затем оценка изменилась соответственно на магнитуду 6,0 и мощность 120 килотонн.

Северная Корея в воскресенье, 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.