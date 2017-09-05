Москва предложила использовать «добрые услуги» Генсека ООН по проблеме КНДР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался в пользу привлечения Генерального секретаря ООН по поиску развязок в связи с северокорейской ракетно-ядерной проблемой. Об этом глава внешнеполитического заявил в ходе телефонного разговора с Госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Соответствующее сообщение размещено на сайте МИД РФ.

«Лавров решительно высказался против эскалации военной напряженности в Северо-Восточной Азии. Он отметил, что выбор должен быть сделан в пользу политико-дипломатического инструментария для поиска мирных путей урегулирования», — говорится в документе.

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Лавров также призвал сохранять сдержанность и не поддаваться эмоциям. В связи с сообщением Тиллерсона о внесении в Совет Безопасности ООН американского проекта резолюции с осуждением шагов КНДР Сергей Лавров подчеркнул, что Россия готова его рассмотреть исходя из изложенной выше позиции.

Ранее 5 сентября сообщалось, что Северная Корея транспортирует баллистическую ракету на запад страны, чтобы запустить ее в сторону Тихого океана.

Двумя днями ранее Пхеньян заявил об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Министерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.

В то же день глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что вооруженные силы США готовы дать «эффективный и подавляющий военный ответ» в случае угрозы со стороны КНДР для американских территорий или союзников Вашингтона. В свою очередь президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Японии Синдзо Абэ подтвердил готовность применить против КНДР ядерное оружие.