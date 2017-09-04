Небензя увидел беспрецедентную угрозу войны на Корейском полуострове

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предупредил о беспрецедентной угрозе войны на Корейском полуострове. Об этом он заявил в понедельник, 4 сентября, на экстренном заседании Совета Безопасности, созванном после испытания КНДР водородного боезаряда. Его слова передает ТАСС.

«Угроза перерастания противостояния в горячую фазу как никогда велика», — сказал дипломат.

Он предостерег от военного решения проблем Корейского полуострова, а также призвал все страны «сохранять хладнокровие». Но при этом, по словам Небензи, продолжение руководством КНДР нынешней линии поведения грозит серьезными последствиями для самого Пхеньяна.

«В то же время для нас очевидно, что военного решения проблем Корейского полуострова не существует», — цитирует его РИА Новости. Россия призывает все стороны вернуться к диалогу и переговорам как «единственному способу решения» проблемы, подчеркнул он.

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Небензя также отметил, что решить проблему путем введения санкций через резолюции СБ ООН не удалось, и призвал все заинтересованные стороны «незамедлительно вернуться к диалогу и переговорам», передает «Интерфакс».

Ранее 4 сентября сообщалось, что разведка Южной Кореи зафиксировала в КНДР признаки подготовки к очередному пуску межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) в сторону Тихого океана.

3 сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Министерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.