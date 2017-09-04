Сеул рассказал о скором пуске новой северокорейской ракеты

Южнокорейская разведка не исключает, что Пхеньян в следующий раз может осуществить пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) в сторону Тихого океана. Об этом в понедельник, 4 сентября, сообщает «Ёнхап».

В южнокорейском министерстве обороны агентству рассказали, что зафиксировали признаки подготовки Северной Кореи к очередным ракетным пускам.

Как отметили в ведомстве, Пхеньян может сделать это для того, чтобы продемонстрировать США, что закрепил за собой статус ракетно-ядерной державы.

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3 сентября Северная Корея заявила об успешном испытании водородной бомбы, предназначенной для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

В Пхеньяне утверждают, что испытание не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду. Минобороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных США на японские города Хиросима и Нагасаки в августе 1945 года.

В Сеуле оценили мощность испытанного КНДР ядерного заряда в 50 килотонн.

Последние ракетные пуски КНДР осуществила 29 августа. Тогда ракета пролетела над территорией Японии и упала в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо.