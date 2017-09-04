Сеул провел боевые стрельбы в ответ на ядерное испытание Пхеньяна

Сеул провел боевые стрельбы с использованием крылатых ракет большой дальности класса «воздух-поверхность» в ответ на шестое ядерное испытание Пхеньяна. Об этом в понедельник, 4 сентября, сообщает NHK со ссылкой на начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи.

Отмечается, что в ходе маневров отрабатывалось нанесение удара по ядерному полигону в Северной Корее.

Помимо этого, отмечает агентство «Ёнхап», Вашингтон и Сеул обсуждают возможность размещения атомного авианосца у берегов Корейского полуострова и стратегических бомбардировщиков на южнокорейской территории.

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3 сентября Северная Корея заявила об успешном испытании водородной бомбы, предназначенной для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

В Пхеньяне утверждают, что испытание не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду. Минобороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных США на японские города Хиросима и Нагасаки в августе 1945 года.

В Сеуле оценили мощность испытанного КНДР ядерного заряда в 50 килотонн.