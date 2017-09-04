Лидеры стран БРИКС осудили ядерное испытание в Северной Корее

Лидеры стран БРИКС выступили с решительным осуждением ядерного испытания, проведенного в Северной Корее. Об этом говорится в декларации, принятой по итогам встречи. Текст документа размещен на сайте Kremlin.ru.

«Мы выражаем глубокую озабоченность в связи с неослабевающей напряженностью вокруг сохраняющейся на протяжении долгого времени ядерной проблемой на Корейском полуострове и подчеркиваем, что она может быть решена только мирными средствами и посредством прямого диалога всех заинтересованных сторон»,— указано в декларации.

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Северная Корея сообщила об успешном испытании водородной бомбы утром 3 сентября. В КНДР заявили, что речь идет о боезаряде, который может быть использован для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Южнокорейские военные оценили мощность взрыва в 50 килотонн.

В то же день глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что вооруженные силы США готовы дать «эффективный и подавляющий военный ответ» в случае угрозы со стороны КНДР для американских территорий или союзников Вашингтона. В свою очередь президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Японии Синдзо Абэ подтвердил готовность применить против КНДР ядерное оружие.

Саммит лидеров стран БРИКС (Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР) в южнокитайском городе Сямэнь проходит 4-5 сентября.