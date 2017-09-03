Трамп увидел опасность для США в испытании водородной бомбы Северной Кореей

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter прокомментировал испытания водородной бомбы, проведенные Северной Кореей в воскресенье, 3 сентября.

По мнению американского лидера, слова и действия Пехньяна «являются враждебными и опасными для Соединенных Штатов».

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«Северная Корея — это страна-негодяй, ставшая угрозой и помехой для Китая, который пытается решить проблему, но практически безуспешно. Южная Корея же, как я и говорил им, начинает понимать, что разговоры об умиротворении Северной Кореи не сработают, они понимают только одно!» — подчеркнул Трамп.

Северная Корея официально объявила об успешном испытании водородной бомбы 3 сентября. В КНДР заявили, что данный боезаряд может быть использован для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

Председатель оборонного комитета парламента Южной Кореи Ким Ен У оценил мощность бомбы в 100 килотонн. По его словам, она в четыре-пять раз сильнее заряда, использованного в Нагасаки в 1945 году, и в 10 раз — предыдущей северокорейской бомбы.

Кроме того, как сообщает «Ёнхап», главный советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Чон Ый Ен (Chung Eui-yong) заявил, что после произошедшего Сеул намерен обсудить с американскими союзниками размещение на территории Южной Кореи «мощнейшего тактического оружия» из США.