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В Южной Корее оценили мощность северокорейской бомбы в 100 килотонн

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Мощность бомбы, испытанной в КНДР утром 3 сентября, составляет 100 килотонн. Об этом заявил председатель оборонного комитета парламента Южной Кореи Ким Ен У.

По словам Кима, она примерно в четыре-пять раз сильнее заряда, использованного в Нагасаки в 1945 году, и в 10 — предыдущей северокорейской бомбы.

Парламентарий добавил, что администрации президента Мун Чжэ Ина придется принять решение, придерживаться ли в дальнейшем своей концепции мирного урегулирования, подразумевающей продолжение диалога с соседним государством.

Министерство обороны Японии оценило мощность северокорейской бомбы в 70 килотонн. Об этом со ссылкой на японские СМИ сообщает РИА Новости. По словам главы ведомства Ицутори Онодэры, это превосходит все предыдущие испытания КНДР.

3 сентября Северная Корея объявила об успешном испытании водородной бомбы. Южнокорейские сейсмологи зафиксировали в Северной Корее землетрясение магнитудой 5,6 и заявили, что оно могло иметь искусственное происхождение, что говорит о ядерных испытаниях. О землетрясении, которое, возможно, стало результатом мощного взрыва, сообщила и Национальная геологическая служба США.

Ядерный удар по Нагасаки (Япония) был нанесен ВВС США 6 августа 1945 года. Мощность бомбы «Малыш» составила 18 килотонн в тротиловом эквиваленте. Погибли, по разным данным, от 90 до 166 тысяч человек. Тремя днями позже на город Хиросима была сброшена еще одна бомба — «Толстяк» (21 килотонна). Погибли от 60 до 80 тысяч человек. После этого японское правительство подписало акт о капитуляции.

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