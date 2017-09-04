Пекин потребовал от Пхеньяна прекратить ракетные пуски

Китай предостерег Северную Корею от выполнения заявленных планов по запуску еще одной баллистической ракеты. Об этом сообщает South China Morning Post.

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Северная Корея «должна ясно понять», что резолюции Совета Безопасности ООН запрещают такую ​​деятельность. По его словам, в Пекине надеются, что все стороны, особенно Северная Корея, «проявят сдержанность и воздержатся от дальнейшего нарастания напряженности».

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Ранее 4 сентября сообщалось, что разведка Южной Кореи зафиксировала в КНДР признаки подготовки к очередному пуску межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) в сторону Тихого океана.

Днем ранее Северная Корея заявила об успешном испытании водородной бомбы, предназначенной для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

В Пхеньяне утверждают, что испытание не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду. Минобороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных США на японские города Хиросима и Нагасаки в августе 1945 года. В Сеуле оценили мощность испытанного КНДР ядерного заряда в 50 килотонн.